РИАМО - 24 мая. Третий образовательный бизнес-форум «Трансформация», посвященный цифровой экономике пройдет в Москве 29-30 мая, на нем, как ожидается, выступят порядка трех десятков экспертов, пройдут панельные дискуссии и конкурс стартапов, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

Образовательный форум «Трансформация» – один из крупнейших в мире форумов-интенсивов, направленных на развитие предпринимательских компетенций. Мероприятие проводится в столице уже в третий раз: предыдущие прошли в сентябре 2017 и феврале 2018 года, собрав более 40 тысяч участников.

«29-30 мая в рамках Московской недели предпринимательства пройдет образовательный бизнес-форум «Трансформация-3. Цифровая экономика». Организатором Форума традиционно выступает правительство Москвы. Ключевой темой третьего форума станет развитие цифровой экономики. Программа мероприятия включает четыре модуля: цифровая экономика, трафик и упаковка, продажи и автоматизация», - отмечается в сообщении.

В рамках форума выступят порядка 30 экспертов из различных сфер. Свое участие подтвердили: председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, руководитель департамента малого бизнеса – старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, генеральный директор eBay в России Илья Кретов, руководитель группы экспертов по стратегическим технологиям в Microsoft Константин Кичинский, основатель и генеральный директор компании «1С» Борис Нуралиев и другие.

«Огромный интерес к форуму со стороны предпринимателей и экспертов стал поводом встречаться чаще и значительно расширить образовательный формат проекта. В связи с этим было принято решение проводить подобные форумы-интенсивы ежеквартально. Новая «Трансформация» пройдет под эгидой цифровой экономики, в ходе мероприятий представители московских и зарубежных высокотехнологичных компаний расскажут о новейших разработках в области цифровых и ИТ-технологий, а город представит возможности и государственные услуги для развития бизнеса в этой сфере», – сказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

В рамках форума также состоятся четыре панельные дискуссии, посвященные развитию цифровой экономики, переходу компаний в диджитал-среду, искусственному интеллекту и большим данным, блокчейн-индустрии.

Также на «Трансформации-3» пройдет конкурс стартапов «Инвестиционный час», по итогам которого финалисты соревнования смогут представить свои проекты жюри и потенциальными инвесторами форума, а также получить инвестиции для развития своих проектов.