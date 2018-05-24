РИАМО - 24 мая. Власти Москвы выставят на торги по аренде 100 подвальных помещений по льготной ставке 1 тысяча рублей за 1 квадратный метр в год, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

Для поддержки и развития субъектов малого и среднего бизнеса город снизил начальную ставку аренды для подвальных помещений в 4,5 раза. Речь идет о помещениях, включенных в перечень государственного имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства. До настоящего времени начальная ставка арендной платы для таких помещений составляла 4,5 тысячи рублей за 1 квадратный метров в год.

«В этом сегменте экономики для вхождения в проект важно наличие стартового капитала. Поэтому мы пытаемся минимизировать стартовые затраты бизнеса, и, как следствие, увеличить число субъектов малого предпринимательства, готовых открывать новое дело или развивать имеющееся. В 2018 году по ставке 1 000 рублей за 1 квадратный метр в год мы планируем выставить на специализированные аукционы для субъектов МСП не менее 100 подвальных помещений», – сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В настоящее время департамент подготовил пилотные комплекты лотовой документации на такие подвальные помещения для передачи в департамент по конкурентной политике. В ближайшее время будут организованы льготные специализированные аукционы.

Снижение фиксированной начальной ставки аренды до 1 тысячи рублей за «квадрат» позволит увеличить доступность подвальных помещений для организаций малого и среднего бизнеса.