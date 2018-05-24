РИАМО - 24 мая. В поселке Кратово Раменского района 26 мая торжественно откроется 81-й сезон на Московской детской железной дороге, с этого дня по «детской» дороге снова начнут ходить пассажирские составы, машинистами которых будут дети, а пассажирами могут стать местные жители, гости и туристы, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Праздник начнется в 11:00 с построения юных железнодорожников на торжественной линейке, посвященной началу летней производственной практики. В 12:00 в первый рейс отправится поезд, которым, по традиции, будет управлять лучший машинист Московской детской дороги, а пассажирами состава станут юные железнодорожники, которые в течение сезона будут проходить практику», – говорится в сообщении.

В 13:00 поезд проследует по маршруту с приглашенными гостями и бывшими воспитанниками детской дороги, а с 14:00 станет доступен для экскурсии всем желающим.

Уже с 29 мая Московская детская железная дорога будет работать как настоящая магистраль: юные железнодорожники будут обслуживать железнодорожную инфраструктуру и управлять перевозочным процессом.

Всего в 2018 году обучение прошли 765 воспитанников в возрасте от 12 до 17 лет. Все ребята зимой изучают теоретическую базу и знакомятся с основами железнодорожной сферы, а летом проходят учебно-производственную практику. По итогам экзаменов юных железнодорожников допускают к работе на детской дороге, где они работают машинистами и помощниками машинистов, диспетчерами, стрелочниками, сцепщиками, контролерами, кассирами, начальниками смены и дежурными по переезду. В этом году 688 ребят будут проходить летнюю практику.

Ознакомиться с режимом работы детской дороги можно на официальном сайте Московской железной дороги в разделе «Детские железные дороги». Цена билета в 2018 году не изменилась, она составляет 60 рублей для детей и 80 рублей для взрослых.