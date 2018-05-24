РИАМО - 24 мая. В подмосковном Домодедове задержан мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве своей сестры, останки которой обнаружили в подвале жилого дома, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения фрагментов тела женщины в подвальном помещении многоквартирного дома в Домодедове.

«Установлено, что фрагменты тела могли попасть в подвальное помещение по канализационным трубам. При проведении оперативно-разыскных мероприятий в одной из квартир были обнаружены остальные части тела женщины. В указанной квартире находился ее брат, который в настоящее время задержан и дает показания», – говорится в сообщении.

В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

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