РИАМО - 24 мая. В Москве в январе-апреле текущего года ввели в строй жилые дома общей площадью около 360 тысяч квадратных метров, снижение по сравнению с прошлогодним показателем составило 31,8%, сообщается на сайте Мосгорстата.

«На территории Москвы введены в действие жилые дома общей площадью 357,2 тысячи квадратных метров, что составило 68,2% к январю-апрелю 2017 года», – отмечается в сообщении.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-апреле 2018 года составил 203,6 миллиарда рублей, или в сопоставимой оценке 84,4% к январю-апрелю 2017 года.

Из объектов социально-культурной сферы введены в эксплуатацию: дошкольная образовательная организация на 125 мест, амбулаторно-поликлиническая организация на 100 посещений в смену.