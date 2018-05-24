РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. В четверг в подмосковном Подольске пожарные потушили возгорание в одной из квартир на Бородинском бульваре, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Пожар произошел сегодня (24 мая – ред.) в одной из квартир на третьем этаже жилого дома №11 на Бородинском бульваре. Около 15:08 я видел, что на месте возгорания было шесть нарядов сотрудников противопожарной службы. На тот момент пожар уже был локализован», – сказал очевидец.

По словам другого очевидца, на 16:20 пожар ликвидирован. Карету скорой медицинской помощи на месте происшествия мужчина не видел.