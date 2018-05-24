РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мая. С начала 2018 года от жителей Балашихи поступило 18 жалоб на проблемы с уличным освещением, что на 57% меньше, чем в 2017 году, сообщается на официальном сайте Госадмтехнадзора по Московской области.

«В Московской области снизилось количество жалоб на состояние объектов освещения. Наиболее заметно снижение в городском округе Балашиха, где количество подобных жалоб уменьшилось на 23 единицы - с 41 до 18», - сказала главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

Она добавила, что в среднем по области количество жалоб на состояние объектов освещения снизилось на 16%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу исправить ситуацию с состоянием объектов освещения в регионе. После этого в области было установлено большое количество новых уличных и дворовых светильников, а также приведены в надлежащее состояние существующие объекты наружного освещения.