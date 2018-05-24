РИАМО - 24 мая. Ученики московской школы №1517 вернулись в классы после эвакуации, ранее школьники организованно покинули здание из-за подозрения в распылении неизвестного газа, сообщила РИАМО в четверг директор учреждения Анна Вахнеева.

«Да, у нас была эвакуация на 40 минут. Сейчас учебный процесс восстановлен, дети все учатся», - сказала Вахнеева.

Она добавила, что школьников эвакуировали из-за подозрения в распылении неизвестного газа, которое не подтвердилось.

«Дети все учатся, никто не пострадал. Дети обратились за медпомощью, но медики ничего не подтвердили», - отметила Вахнеева.