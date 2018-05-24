РИАМО - 24 мая. Московская городская избирательная комиссия сэкономила более 13,3 миллиона рублей из федеральных средств, выделенных на организацию и проведение выборов президента РФ в 2018 году, сообщил в четверг в ходе заседания Мосгоризбиркома председатель комиссии Валентин Горбунов.

«На выборы президента Мосгоризбиркому было выделено порядка 583 миллионов рублей, израсходовали мы по факту более 569,6 миллионов рублей. Экономия составила более 13,3 миллиона рублей», - сказал Горбунов.

Он добавил, что преимущественно экономия была достигнута за счет снижения расходов на изготовление бюллетеней и эксплуатацию КОИБов.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта 2018 года.