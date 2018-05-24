РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мая. В четверг в Люберцах сотрудники пожарного гарнизона эвакуировали 185 человек из здания детского сада №2 во время учений, сообщила эксперт Люберецкого территориального управления «Мособлпожспас» Елена Костюченко.

«Силами Люберецкого гарнизона пожарной охраны 24 мая проводилось плановое пожарно-тактическое учение в детском саду комбинированного вида №2 «Звездочка», который находится по адресу: Люберцы, 3-е Почтовое отделение, дом №29А. По легенде учений, произошло возгорание в актовом зале на втором этаже кирпичного двухэтажного Н-образного здания. После срабатывания АПС была произведена эвакуация 185 человек, из них 35 персонала», – сказала Костюченко.

Она пояснила, что целью учения является демонстрация способов и приемов спасения людей и тушения пожаров в дошкольных учреждениях, проверка систем автоматической пожарной сигнализации.

«К учению был привлечен личный состав и техника гарнизона пожарной охраны Люберец. Руководил учениями заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев», – уточнила Костюченко.

По ее словам, начальником штаба было определено 2 боевых участка. Костюченко также добавила, что для личного составе определил список задач: спасение людей; тушение пожара на втором этаже актового зала; спасение людей звеном газодымозащитной службы из задымленных помещений и спасение с помощью трехколенной лестницы со второго этажа из смежного окна здания; подача ствола «Б» на защиту второго этажа и кровли.

«Когда все задачи учения были выполнены, заместитель начальника Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Дмитрий Костюченко объявил ликвидацию условного пожара. По его словам, цель учений была достигнута, проверили точность и слаженность действий персонала при пожаре, отработали действия личного состава по спасению людей и тушению пожаров в дошкольных учреждениях», – заключила Костюченко.