РИАМО - 24 мая. Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов на открытии Петербургского международного форума рассказал о том, какие главные задачи экономики страны предстоит выполнить в ближайшие годы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Силуанов напомнил, что в настоящее время против России ряд стран ввел санкции, однако власти делают все, чтобы снизить риски от влияния внешних факторов, сделать комфортной и предсказуемой работу инвесторов.

«Для России времена осложнились, но это дает нам новые качества роста, новые решения, чтобы улучшить бизнес-климат в нашей стране, создать наилучшие условия для работы предпринимателей в России. Задача сейчас – несмотря на ограничительные меры, добиться темпов роста экономики на уровне мировой динамики», – сказал Силуанов.

Он добавил, что сейчас правительство РФ готовит программу действий, нацеленных на инвестиционную активность и социальную защищенность россиян, а также на повышение темпов экономического роста.

«Это основы любого развития любой страны. Обеспечим это – будет повышаться и благосостояние граждан, расти экономика», – отметил министр.

Петербургский международный экономический форум проходит с 24 по 26 мая. Деловые мероприятия в четверг начались с самого утра. Во второй день форума, 25 мая, в пленарном заседании примут участие президент России Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Модератором будет главный редактор международного информационного холдинга Bloomberg Джон Миклетвейт.