РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. Волонтеры подмосковного Подольска обменяют сигареты на конфеты в рамках акции «Курить не модно» в микрорайоне Кутузово 31 мая, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия Галина Прохорова.

«Волонтеры молодежного центра «Ровесник» в микрорайоне Кутузово возле памятника Михаилу Кутузову проведут акцию «Курить не модно», в ходе которой поменяют сигареты на конфеты всем желающим. Акция направлена на пропаганду здорового образа жизни. В рамках мероприятия волонтеры проведут опросы и различную агитацию за отказ от курения», - сказала Прохорова.

Она отметила, что подобная акция проводилась и в прошлом году. Принять участие смогут все желающие. Начнется мероприятие в 16:00.