РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. В Подольске местные команды стали призерами и победителями областного этапа турнира по футболу среди детей «Кожаный мяч», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Подольске с 21 по 23 мая проходил областной этап старейшего турнира по футболу «Кожаный мяч», созданного в 1964 году по инициативе легендарного советского футболиста Льва Яшина. В текущем (2018 году – ред.) году число участников составило 1 500 человек. Соревнования проводились среди мальчиков и девочек в трех возрастных группах: младшая – 10-11 лет; средняя – 12-13 лет; старшая – 14-15 лет.

«На протяжении трех дней проведения турнира на поле была установлена сцена, территория спортивного комплекса была оформлена тематическими баннерами. По итогам турнира («Кожаный мяч» – ред.) в младшей возрастной группе среди девочек первое место заняла команда Дмитровского городского округа, второе место заняла команда Подольска, а третье – команда Ленинского муниципального района. Среди мальчиков победила команда городского округа Клин, второе место также у команды из Подольска, а третье у Дмитровского горокруга», – говорится в сообщении.

В средней возрастной группе среди девочек первое место у Одинцовского района, второе – у Клина, а третье – у Дмитрова. Среди мальчиков победила команда Рузского городского округа, второе место заняли спортсмены из Домодедова, а третье футболисты из Истры. Во взрослой возрастной категории среди девочек первое место у Ногинска, второе у Орехово-Зуева, а третье – у Ступинского муниципального района. Среди юношей победила команда Подольска, второе место у городского округа Озеры, а третье у Солнечногорского муниципального района.

«Участие в турнире «Кожаный мяч» – это отличная возможность для начинающих спортсменов показать свои умения и почувствовать вкус большого футбола. В течение трех дней мы могли наблюдать за матчами, уровень борьбы в которых не уступал профессиональным соревнованиям. Не сомневаюсь, что имена участников «Кожаного мяча» в будущем будут скандировать на лучших стадионах России», – сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

В финале турнира победителям и призерам вручили медали, грамоты и кубки. Лучшие игроки получили памятные призы – футбольные мячи.