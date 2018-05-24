РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 мая. Складское помещение предприятия «Конфаэль» построят в подмосковном Красногорске, соответствующее разрешение выдало министерство строительного комплекса региона, говорится в сообщении пресс-службы Минстроя.

Компания «Конфаэль», расположенная в Красногорске, занимается разработкой и производством шоколадных подарков.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство складского здания, расположенного по адресу: Красногорск, Коммунальный квартал, дом №3», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Объект возводится за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ОАО «Художественная галантерея».

«Согласно проекту, в 3-этажном здании, на площади более 3 тысяч квадратных метров разместятся складские, административные и вспомогательные помещения предприятия. На прилегающей территории будет обустроено парковочное пространство, выполнено озеленение», - говорится в сообщении.

Срок действия разрешения на строительство – до января 2019 года.

«Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать в городском округе порядка 35 рабочих мест», - заключается в сообщении.