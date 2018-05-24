РИАМО - 24 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин в ходе Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве двух регионов в сфере экономики, ЖКХ и обращения с мусором, передает в четверг корреспондент РИАМО.

В тексте договора отмечается, что стороны будут вести обмен опытом по вопросам привлечения инвестиций и улучшения инвестиционного климата на территории Московской и Нижегородской областей. Также регионы будут создавать условия для сотрудничества по вопросам поставок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, произведенных своими предприятиями.

Стороны также договорились о взаимодействии по вопросам участия сельхозпроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли в региональных агропромышленных выставках и научно-практических конференциях.

Также регионы будут обмениваться опытом в реализации проектов государственно-частного партнерства в области автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного транспорта.

Кроме того, соглашение подразумевает взаимодействие в вопросах модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства, обмен информацией и опытом по финансовому оздоровлению предприятий ЖКХ, капремонту многоквартирных домов, обеспечению сбора, накопления, переработки и захоронения коммунальных отходов.

Также регионы будут обмениваться опытом по совершенствованию организации медицинской помощи, по вопросам управления здравоохранением, в том числе контролю качества и безопасности медицинской деятельности. Предусмотрено взаимодействие по вопросам оказания медпомощи жителям Подмосковья и Нижегородской области.

Еще одним пунктом соглашения стало сотрудничество в области охраны окружающей среды, в частности, в ведении мониторинга в сфере природопользования и охраны природы. Регионы также будут сотрудничать в организации деятельности в области водных отношений, охраны и использования объектов животного мира и водных биоресурсов. Подтверждено сотрудничество по вопросам обращения с отходами производства и потребления, экологического образования и просвещения.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

Всего на ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«У нас запланировано большое количество презентаций наших достижений, инноваций. Но самое главное - мы должны продолжить поиск по привлечению новых инвесторов, созданию современных, эффективных, высокопроизводительных рабочих мест. Это главная цель нашей работы на Питерском форуме», - сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В работе форума также принимает участие министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Он планирует активно работать на сессиях форума и провести ряд важных встреч с представителями федеральной и региональной власти, а также с отечественными сельхозпроизводителями. В частности, в программе Разина запланированы встречи с министрами сельского хозяйства ряда регионов России.