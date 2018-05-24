РИАМО (РЕУТОВ) – 24 мая. В травматолого-ортопедическом отделении стационара №2 Реутовской больницы с февраля 2018 года врачи провели более 20 операций по одномыщелковому эндопротезированию коленного сустава, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Данный вид медицинской помощи входит в перечень высокотехнологичной медицинской помощи и выполняется за счет ОМС.

«С февраля текущего года (2018 года - ред.) врачи провели более 20 операций данного типа. Операции выполняются врачами-травматологами-ортопедами отделения под руководством заведующего отделением - высококлассного специалиста международного уровня в области протезирования крупных суставов, хирургии стопы и остеосинтеза. Данная операция позволяет сохранить здоровые элементы сустава, кроме того, восстановление после операции проходит быстрее и легче, чем после полного эндопротезирования сустава», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Он добавил, что в текущем году высокотехнологичную помощь получили свыше 22 тысяч жителей области, из них более 6 тысяч человек уже прошли лечение в медицинских учреждениях Подмосковья.