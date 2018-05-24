РИАМО (ЛОБНЯ) - 24 мая. В отделе ЗАГС подмосковной Лобни открыли музей истории органов ЗАГС Московской области, в нем можно увидеть свадебное платье 1930-х годов и другие экспонаты, сообщила Лобненскому информагентству заведующая отделом Светлана Соколова.

«В лобненском отделе ЗАГС открылся единственный в своем роде музей истории органов ЗАГС Московской области. В нем можно увидеть свадебные знаки отличия, свадебные платья разных времен, документы, которые выдавали в ЗАГСе раньше, нагрудные знаки отличия работников органов ЗАГС и другие экспонаты», - сказала Соколова.

Она добавила, что работа по открытию музея велась целый год. По всему Подмосковью собирали экспонаты, через сотрудников отделов ЗАГС, через жителей региона.

По информации агентства, многие экспонаты в музее - из частных коллекций. Например, платье 1930-х годов из Дмитрова, обложка на свидетельство о браке из Талдомского района, платья регистратора бракосочетания 70-х и 80-х годов из Коломны.