РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мая. В четверг глава Балашихи Сергей Юров вместе с одиннадцатиклассниками школы №4 в микрорайоне Керамик высадил каштан в аллее выпускников, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В четверг Юров посетил последний звонок в школе №4 микрорайона Керамик, после которого вместе с выпускниками посадил каштан рядом со школой. Дерево продолжило аллею выпускников, заложенную несколько лет назад.

«Впереди экзамены, я желаю вам сдать их на отлично, поступить в те учебные заведения, которые вы выбрали. Если ваш жизненный путь сложится так, что вы вернетесь в наш город, на наши предприятия и учреждения, мы будем вам очень рады», – сказал Юров ребятам.

Выпускников Белоусовской средней школы Балашихи поздравил замглавы муниципалитета Дмитрий Варнавский. Он передал директору школы Маргарите Дегрятевой поздравительный адрес от главы городского округа и пожелал ребятам успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы.

В 2018 году в Белоусовской школе 28 выпускников, среди которых 8 медалистов, а также победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады по русскому языку, литературе, МХК и биологии.

В четверг в 45 школах Балашихи прошли последние звонки для 1 943 одиннадцатиклассников.