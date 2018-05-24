РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мая. Премию «Золотая указка» вручили 10 учителям школ городского округа Котельники в четверг в рамках празднования последнего звонка, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Сегодня (24 мая – ред.) во всех школах города прозвенел последний звонок для одиннадцатиклассников. В учреждениях в этот день прошли различные и интересные программы. Так, в школе №2 учителям была вручена традиционная премия «Золотая указка». Ее получили более 10 учителей по химии, математике, биологии, истории, русскому языку и литературе», – сказала глава муниципалитета Ирина Польникова.

Она уточнила, что каждому из них пришлось поучаствовать в викторине на знание своего предмета. Например, учитель по химии провел опыт, по окончании которого проявилась надпись: «Мы Вас любим»; историки ответили на вопросы учеников об известных событиях страны и фактах.

В текущем году из стен общеобразовательной школы №2 вышли 25 выпускников. Все они посетят главный бал страны в Кремле в конце июня.

Всего в Котельниках около 100 одиннадцатиклассников, которые в текущем году заканчивают школу. Во всех трех школах города 24 мая прозвенел последний звонок. В рамках празднования в образовательных учреждениях состоялись концерты и праздничные мероприятия.