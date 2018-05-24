РИАМО - 24 мая. На территории Московской области в 2019 году создадут индустриальный парк «Кашира», соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор ООО «Индустриальный парк «Кашира» Евгений Осин, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Цель подписания - взаимодействие сторон при реализации проекта «Индустриальный парк «Кашира». Мы надеемся на привлечение инвестиций, создание 1,7 тысячи рабочих мест, развитие промышленного потенциала региона. Это совместная работа по привлечению инвесторов и развитию промышленной площадки», - сказал Осин.

Соглашение подразумевает, что компания принимает участие в разработке предложений по созданию индустриального парка «Кашира» и в привлечении на территорию Подмосковья современных промышленных производств. Также ООО «Индустриальный парк «Кашира» участвует в создании более 1,7 тысячи новых рабочих мест на территории региона, вложении инвестиций в инженерно-транспортную инфраструктуру в размере не менее 215 миллионов рублей и в обеспечении роста налоговых поступлений в бюджетную систему Московской области.

Срок создания индустриального парка «Кашира» обозначен как 2019 год.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

Всего на ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«У нас запланировано большое количество презентаций наших достижений, инноваций. Но самое главное - мы должны продолжить поиск по привлечению новых инвесторов, созданию современных, эффективных, высокопроизводительных рабочих мест. Это главная цель нашей работы на Питерском форуме», - сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В работе форума также принимает участие министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Он планирует активно работать на сессиях форума и провести ряд важных встреч с представителями федеральной и региональной власти, а также с отечественными сельхозпроизводителями. В частности, в программе Разина запланированы встречи с министрами сельского хозяйства ряда регионов России.