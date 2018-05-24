РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 мая. Частная сыроварня DolceLatte из подмосковных Люберец представит свою продукцию на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году форум продлится с 24 по 26 мая. Главной темой стало создание экономики доверия.

«Частная сыроварня городского округа Люберцы DolceLatte была приглашена для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Наша сыроварня на форуме демонстрирует свою продукцию на стенде под эгидой «Россельхозбанка»», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что на этот форум были приглашены только две подобные сыроварни: из Люберец и из Липецкой области.

«Участие в мероприятии подобного масштаба позволит руководству предприятия установить деловые связи, представить свою продукцию на рынке за пределами региона и страны. Люберецкое предприятие впервые представлено на форуме такого уровня», - отметил Ружицкий.

Сыроварня DolceLatte - компания по производству мягких итальянских сыров: Буррата, Качаковалло, Качотта, Моцарелла, Нодини, Рикотта, Скаморца, Стракино, Страчиателла – открылась в поселке Октябрьский Люберец 28 июля 2016 года. На предприятии производятся качественные продукты европейского стандарта. Продукция ничем не отличается от традиционных итальянских сыров и успешно выполняет программу импортозамещения.

Сыры изготавливаются исключительно из цельного молока без добавления консервантов, поэтому срок годности молодого сыра не более 10 дней. Инвестиции в производство составляют 10 миллионов рублей. На предприятии создано семь рабочих. Сыры изготавливаются из молока, произведенного фермерским хозяйством на территории Московской области в Воскресенске.