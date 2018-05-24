РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 мая. Сотрудники полиции в Красногорске пресекли продажу незарегистрированных в России лекарственных средств и УЗИ-аппарата, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Подмосковью совместно с коллегами из УМВД России по горокругу Красногорск задержали двоих мужчин в возрасте 28 и 31 года, подозреваемых в реализации незарегистрированного на территории России медицинского товара.

«Полицейские выявили 2 павильона, которые расположены в одном из выставочных центров в Красногорске. В этих точках продавцы сбыли ультразвуковой аппарат для хирургической стоматологии и лекарственный препарат без государственной регистрации на территории России. Медицинские товары продали покупателю, в роли которого выступил оперативный сотрудник», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Уточняется, что приобретенный товар изъят полицейскими из незаконного оборота. В отношении злоумышленников принято процессуальное решение.