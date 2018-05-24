РИАМО - 24 мая. После тотального вымирания вязов Ботаническому саду МГУ «Аптекарский огород» подарили уникальное дерево – высокорезистентный вяз (Резиста-вяз) из немецкого питомника, устойчивый к голландской вязовой болезни, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«Посетители сада могут увидеть ценное растение на полянке среди каштанов — его посадили на место одного из погибших вязов. Резиста-вязы — инновационное изобретение питомника Lorberg. В 2013 году подобный резиста-вяз посадили на место погибшего вяза-памятника на Поварской улице», – говорится в сообщении.

Массовая гибель вязов в «Аптекарском огороде» началась в 1990-х годах, а последнее дерево погибло в 2017 году. Специалисты будут скрупулезно наблюдать за приживаемостью резиста-вяза.

Причина вымирания вязов – практически неизлечимая «голландская вязовая болезнь», возбудителем которой яв­ляется сумчатый гриб Ophiostoma ulmi, а главный виновник его быстрого распростра­нения – вязовый жук-короед. Это наиболее опустошительное заболевание деревьев, с которым когда-либо сталкивались дендрологи.

Болезнь впервые была описана в Англии в 1927 году, но тогда она не причиняла серьезного вреда вязам и редко вызывала гибель деревьев. В 1960-е годы она вспыхнула снова с появлением более устойчивой и заразной разновидности (штамма) гриба, занесенной в Европу из Канады на заготовленной древесине.

За последние 40 лет «голландская болезнь», убив десятки миллионов взрослых деревьев на территории Европы, изменила характер пейзажей на огромных пространствах. «Голландской» болезнь называется только потому, что наиболее полные исследования ее были проведены в Нидерландах. В конце 1990-х эпидемия добралась и до России. Единственный способ задержать распространение болезни — валить и полностью сжигать вязы с малейшими признаками заражения.