РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. В Подольске 27 мая на картодроме «Лидер» пройдет первый этап турнира по картингу международной серии Easykart Russia, говорится в сообщении пресс-службы Easykart Russia.

Турнир состоит из шести последовательных этапов, которые проходят с мая по сентябрь. Победителей будут определять в каждом классе по количеству набранных очков за сезон и будут представлять Россию на международном Гранд Финале в Италии, который состоится 7 октября в городе Сиена.

«В Подольске 27 мая на картодроме «Лидер» пройдет первый этап турнира по картингу международной серии Easykart Russia. В нем примут участие более 20 пилотов во всех возрастных категориях, начиная с восьми лет. Начало мероприятия в 11:00, его могут посмотреть все желающие», – говорится в сообщении.

В текущем году турнир выходит на новый уровень, прохождение трассы пилотами будет фиксироваться сразу на несколько камер, одна из которых будет закреплена непосредственно на карте. Это позволит проанализировать прохождение дистанции конкретным пилотом и решить спорные моменты, с которыми поможет разобраться увеличенное количество судей. Картодром «Лидер» находится на 41-й километре Симферопольского шоссе.

В соревновании примут участие новички и опытные пилоты, среди которых действующий чемпион серии, участник международного Гранд финала 2017 года Александр Воробьев; победитель Easykart в 2016 году и серебряный призер общего зачета Денис Давыдов; победитель Easykart в 2009 году, многократный участник международного Гранд финала и других международных соревнований Евгений Больших и победитель Easykart в 2015 году Виктор Орел.

Серия Easykart создана в 2003 году двумя ведущими фирмами-производителями мирового картинга: Birel и IAME. Национальные чемпионаты в серии Easykart проводятся в классах двигателей 50, 60, 100 и 125 кубических сантиметров. Сегодня география серии Easykart – это свыше 20 стран Европы, Америки и Азии. На ежегодной основе проводятся международные соревнования, включая европейский и мировой «Гранд Финалы». С 2005 года национальный турнир Easykart стартовал в России. На данный момент обладателем рекорда трассы в классе Easykart 125cc является Андрей Тимофеев, преодолевший круг за 50,9 секунд.