РИАМО - 24 мая. Свыше 500 единиц медицинского оборудования общей стоимостью 18 миллиардов рублей будет закуплено для учреждений здравоохранения Подмосковья в течение ближайших трех лет, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«В 2015-2017 годах для областных поликлиник и больниц мы закупили 116 единиц тяжелого оборудования на 6,5 миллиардов рублей. В основном это рентгеновские аппараты, маммографы, КТ и МРТ. В ближайшие три года у нас стоит задача закупить для учреждений здравоохранения Подмосковья более 500 единиц оборудования на общую сумму 18 миллиардов рублей», – сообщила Забралова на Петербургском международном экономическом форуме.

Первый зампред областного правительства добавила, что значительная часть средств будет направлена на закупку аппаратов УЗИ, износ которых составляет порядка 80%. Приобретение нового оборудования осуществляется в рамках реализации программы «Здравоохранение Подмосковья».

«Кроме того, за последние три года мы построили 48 новых объектов здравоохранения на 7 миллиардов рублей и отремонтировали 368 на 6 миллиардов рублей. В этом году капитальный ремонт завершится в почти 170 объектах. Все они будут оснащены новым оборудованием для оказания качественной медицинской помощи населению», – подчеркнула Забралова.

За последние годы в Подмосковье также обновили парк автомобилей скорой помощи – закуплено почти 500 автомобилей на 2 миллиарда рублей.

«На сегодняшний день заменены все изношенные автомобили, срок эксплуатации которых истек. Обновление автопарка будет продолжено, в ближайшие три года будет закуплено более 200 новых машин. Поставленная губернатором задача, чтобы в регионе не осталось ни одной машины скорой помощи старше пяти лет, – выполнима», – заключила Забралова.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Главной темой форума в этом году стало создание экономики доверия.

Всего на ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«У нас запланировано большое количество презентаций наших достижений, инноваций. Но самое главное - мы должны продолжить поиск по привлечению новых инвесторов, созданию современных, эффективных, высокопроизводительных рабочих мест. Это главная цель нашей работы на Питерском форуме», - сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.