РИАМО - 24 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал два соглашения с компанией «Газпром нефть» в рамках Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИАМО.

Соглашение касается сотрудничества в вопросах обеспечения Московской области современными нефтяными битумами, полимерно-битумными вяжущими, битумными эмульсиями. А также импортозамещения в сферах ЖКХ, транспорта, инфраструктуры.

Подписи под документом в рамках Петербургского международного экономического форума поставили Воробьев и председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.

Соглашение предусматривает организацию поставок широкого ассортимента современных дорожных битумов, полимерно-битумных вяжущих и инновационных битумопроизводных продуктов «Газпром нефти» для развития сети автомобильных дорог Московской области и увеличения срока службы дорожных покрытий.

В этих целях специалисты компании «Газпромнефть – битумные материалы», оператора битумного бизнеса «Газпром нефти», смоделируют на уникальном оборудовании собственного специализированного научно-исследовательского центра в Рязани реальные эксплуатационные условия автомобильных дорог Московской области с учетом высокого трафика и степени воздействия транспорта на дорожное покрытие.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Главной темой форума в этом году стало создание экономики доверия.

Всего на ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«У нас запланировано большое количество презентаций наших достижений, инноваций. Но самое главное - мы должны продолжить поиск по привлечению новых инвесторов, созданию современных, эффективных, высокопроизводительных рабочих мест. Это главная цель нашей работы на Питерском форуме», - сообщил ранее Воробьев.