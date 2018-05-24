РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 24 мая. В школах подмосковного Жуковского почти для 600 одиннадцатиклассников прозвенел последний звонок, сообщил глава муниципалитета Андрей Войтюк в своем аккаунте в Instagram.

«Около 600 одиннадцатиклассников выпустятся в Жуковском в этом году ( в 2018 году – ред.). За их плечами 11 непростых лет учебы: волнительные ответы у доски, двойки и пятерки, домашние задания, перемены и экзамены, первая любовь и первое разочарование. Здесь они научились трудиться, дружить, познавали мир и становились самостоятельными», – написал Войтюк.

Он добавил, что теперь для ребят открываются новые горизонты.

«Эта новая жизнь очень непредсказуемая и сложная, но я уверен, что наши учителя воспитали достойных людей», – отметил Войтюк.

По его мнению, для родителей последний звонок также является волнительным событием.

«Сегодня я понимаю их (родителей – ред.) как никогда. Из школы №9 выпускаются мои дочка и сын. Я разделяю этот праздник вместе со всеми! Хочу пожелать родителям терпения, здоровья и гармонии в доме. Помогайте детям, но помните, что они уже взрослые и готовы принимать решения сами. А выпускникам желаю успешно сдать экзамены и найти свой путь в жизни!» – заключил Войтюк.