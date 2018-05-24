РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. В микрорайоне Климовск Подольска подрядная организация приступила к сносу старого здания бывшего детского сада для строительства нового дошкольного учреждения, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (24 мая - ред.) подрядная организация поступила к демонтажу старого здания детского сада, расположенного в микрорайоне Климовск Подольска на улице Ленина, дом №12Б», - говорится в сообщении.

На месте демонтированного здания планируют построить новое детское дошкольное образовательное учреждение на 180 мест.