РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 мая. В центре занятости населения Домодедова 29 мая состоится специализированная ярмарка вакансий, жители смогут узнать о возможностях трудоустройства в сфере торговли, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Двадцать девятого мая с 10:00 до 13:00 ГКУ МО «Домодедовский центр занятости населения» (ЦЗН) проводит специализированную ярмарку вакансий для трудоустройства на вакантные места в сфере торговли по профессии продавец-кассир», – говорится в сообщении.

Рабочие места предоставляются на территории международного аэропорта «Домодедово». Кроме того, возможна временная занятость для студентов.

Ярмарка будет проводиться в помещении ЦЗН по адресу: Домодедово, Ку­тузов­ский проезд, дом №12. Телефон для справок: 8(496)794-38-00.