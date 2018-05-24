РИАМО (ЛОБНЯ) - 24 мая. Учебно-тренировочный терминал для подготовки кадров в международный аэропорт «Шереметьево» открыли в колледже «Подмосковье» в Лобне, сообщил Лобненскому информагентству руководитель терминала Евгений Поликарпов.

«Терминал представляет собой аэропорт в миниатюре. Здесь есть зона входного досмотра, зона ожидания для пассажиров, стойки регистрации и информации, предполетный досмотр и VIP-зал. В каждой зоне специалисты отрабатывают свои навыки», – сказал Поликарпов.

Он добавил, что в учебном терминале есть две лаборатории: для сервиса на транспорте и для специалистов по авиационной безопасности.

По информации агентства, около 50 выпускников колледжа уже работают в аэропорту «Шереметьево».