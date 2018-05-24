РИАМО - 24 мая. В 2019 году компания «Богородские овощи» планирует построить на территории Подмосковья грибную ферму, на которой в год будут выращивать около 5 тысяч тонн грибов, сообщил РИАМО в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Подмосковная делегация принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума, который продлится по 26 мая.

«Богородские овощи» планируют строить грибную ферму, там порядка 5 тысяч тонн грибов в год объем производства», - сказал Разин.

Он уточнил, что ферму построят уже в следующем году, а первый урожай соберут в 2020 году.

Ранее на ПМЭФ-2018 власти Подмосковья и ООО «Агрокомплекс «Богородские овощи» подписали соглашение о строительстве второй очереди теплиц в Ногинском районе. Тепличный комплекс по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте планируется ввести в эксплуатацию в октябре. В год в теплице будут выращивать 18,9 тысячи тонн овощей. Планируется создать более 250 новых рабочих мест.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Главной темой форума в этом году стало создание экономики доверия.

Всего на ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«У нас запланировано большое количество презентаций наших достижений, инноваций. Но самое главное - мы должны продолжить поиск по привлечению новых инвесторов, созданию современных, эффективных, высокопроизводительных рабочих мест. Это главная цель нашей работы на Питерском форуме», - сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Разин принимает активное участие в работе форума. Министр планирует провести ряд важных встреч с представителями федеральной и региональной власти, а также с отечественными сельхозпроизводителями. В частности, в программе Разина запланированы встречи с министрами сельского хозяйства ряда регионов России.