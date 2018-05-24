РИАМО (ОДИНЦОВО) – 24 мая. В Главгосстройнадзор Подмосковья поступило извещение об окончании строительства гипермаркета Castorama в Одинцове, инспекторы планируют провести проверку, после чего здание начнут готовить к вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Гипермаркет площадью 19 716 квадратных метров построили на улице Восточная в Одинцове. Застройщиком является ООО «Касторама Рус». Строительство объекта финансировалось за счет средств инвестора.

«Извещение об окончании строительства гипермаркета «Касторама» поступило в Главгосстройнадзор Московской области. Инспекторский состав проверяет соответствие построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. После проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Он добавил, что после ввода в эксплуатацию на объекте будет создано более 180 рабочих мест.

В здании гипермаркета разместились торговые залы, складские, административные и вспомогательные помещения. Здание оборудовано с учетом доступа для маломобильных групп населения. На прилегающей территории предусмотрено размещение парковки более чем на 600 машино-мест.