РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. В подмосковном Подольске 7 июня сотрудники «Мособлэнерго» проведут семинар по техприсоединению к электросетям для предпринимателей, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мособлэнерго».

«АО «Мособлэнерго» 7 июня проведет семинар для предпринимателей Московской области по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям на территории Подольска. Семинар затронет темы, связанные с актуальными изменениями в законодательстве РФ, снижением стоимости услуг по подключению к сетям. Участники встречи также обсудят распространенные проблемы заявителей и пути их решения», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет на территории производственной базы филиала АО «Мособлэнерго» «Подольские электрические сети», расположенного по адресу: Подольск, Октябрьский проспект, дом №6. Начало мероприятия в 10:00.

Участие в семинаре примут представители органов местного самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства, специалисты по вопросам технологических присоединений АО «Мособлэнерго».

Предварительно зарегистрироваться на участие в семинаре можно по телефонам: 8(496)755-52-50 (добавочный 1138); 8(916)714-52-67 или в клиентском офисе подольского филиала АО «Мособлэнерго».