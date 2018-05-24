РИАМО - 24 мая. В начале следующей недели в Подмосковье и Москве температура поднимется до плюс 25 градусов, вновь установится по-летнему теплая погода после похолодания, которое придет в регион 25 и 26 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В начале новой недели вновь произойдет смена антициклонов. В понедельник, 28 мая, ночью прогнозируется 5-10 градусов, днем – 17-22. Во вторник, 29 мая, ночью до 4-9 градусов, а днем, наоборот, немного теплее – до 20-25 градусов», — говорится в сообщении.

Похолодание в Московский регион придет в ночь на 25 мая. Под утро в Москве 8-10 градусов, по области 5-10. Днем солнечно, но всего лишь 17-19 в столице и 15-20 градусов в Подмосковье. При этом скорость ветра составит 7-12 метров в секунду.

В ночь на 26 мая в Подмосковье местами ожидаются заморозки до минус 2 градусов, днем в столице и области будет 15-20 градусов. 27 мая начнет понемногу теплеть, ночью 5-12 градусов, днем — 19-24.