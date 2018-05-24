РИАМО - 24 мая. К 2021 году подмосковные аграрии планируют выращивать 50 тысяч тонн грибов ежегодно, сохраняя лидерство в грибоводстве среди регионов России, сообщил РИАМО в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Подмосковная делегация принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума, который продлится по 26 мая.

«По итогам прошлого года мы вырастили 12 тысяч тонн грибов, мы не планируем останавливаться на достигнутом, у нас серьезные проекты у соседей. Наша задача - сохранить лидерство и увеличить объемы. Если все проекты будут реализованы, мы сможем перейти планку до 50 тысяч тонн грибов в год до 2021 года», - сказал Разин.

Он пояснил, что Подмосковье является лидером в стране по выращиванию грибов. На территории региона располагается несколько грибных ферм.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Главной темой форума в этом году стало создание экономики доверия.

Всего на ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«У нас запланировано большое количество презентаций наших достижений, инноваций. Но самое главное - мы должны продолжить поиск по привлечению новых инвесторов, созданию современных, эффективных, высокопроизводительных рабочих мест. Это главная цель нашей работы на Питерском форуме», - сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Разин принимает активное участие в работе форума. Министр планирует провести ряд важных встреч с представителями федеральной и региональной власти, а также с отечественными сельхозпроизводителями. В частности, в программе Разина запланированы встречи с министрами сельского хозяйства ряда регионов России.