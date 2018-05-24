РИАМО – 24 мая. Согласно результатам опроса «Левада-центра», порядка трети жителей России назвали источником радости просмотр телевизионных передач, около четверти – получение хороших денег, также россиян радует общение с детьми и вкусная еда, сообщает Газета.ru.

«По данным исследования, 34% россиян больше всего радости и удовольствия доставляет просмотр телевизора. 26% опрошенных назвали источником радости получение «хороших денег». По 24% россиян заявили, что наибольшее удовольствие получают, когда проводят время с детьми или вкусно едят. Ничего не делать и наслаждаться этим могут 4% опрошенных», – отмечается в сообщении.

Как отмечают исследователи, чем образованнее респондент, тем меньше удовольствия он получает от просмотра телевизора, и, напротив, больше – от времени, проведенного с семьей и детьми, путешествий, чтения и музыки.

В «Левада-центре» отметили, что предпочтения россиян также разнятся в зависимости от возраста, дохода, места проживания и семейного статуса.

Опрос проводился 20-24 апреля этого года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1,6 тысячи совершеннолетних граждан. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25%/75%; 2,0% для показателей, близких к 10%/90%; 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.