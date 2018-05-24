РИАМО - 24 мая. На юго-востоке Москвы произошло самовозгорание фургона, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы столичного управления ГИБДД.

«В районе дома 45 на дублере Рязанского проспекта произошло самовозгорание фургона. На время пожаротушения сотрудники Госавтоинспекции ограничили по дублеру движение», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информация о пострадавших уточняется. Обстоятельства ЧП выясняются.