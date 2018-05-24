РИАМО - 24 мая. Кабина туалета появилась на станции столичной подземки «Проспект мира», на данный момент она еще не работает, передает корреспондент РИАМО.

Туалет внешне оформлен в стиле станции «Проспект Мира», в частности, его стены выполнены в той же цветовой гамме, что и мраморная облицовка станции. На прямоугольной кабинке висит табличка «Туалет».

На данный момент туалет еще не работает. Пассажиры метро проходят мимо и обращают внимание на новинку.

В прошлом году московское метро объявляло аукцион на установку туалетов. 38 кабин должны были появиться на 25 станциях. При этом дизайн модульных туалетов должен был соответствовать архитектуре: в зависимости от станции предлагалось девять типов кабин, которые различались бы размерами и конфигурацией (угловые и прямоугольные).

Каждый туалет должен быть оборудован вакуумным унитазом с туалетной бумагой, писсуаром, антивандальным умывальником с дозатором жидкого мыла и сушилкой для рук, антивандальными светильниками, антивандальным зеркалом размером 42 на 50 сантиметров и крючками для одежды. Кабинки должны были работать ежедневно с 07:30 до 23:00.

Предполагалось, что цены на использование кабин должен устанавливать подрядчик.