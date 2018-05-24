РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. Сотрудники полиции Подольска задержали местную жительницу - заместителя управляющего магазином - по подозрению в присвоении 30 тысяч рублей из данной организации, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от сотрудника магазина на улице 2-я Рощинская о том, что при инвентаризации была выявлена недостача денежных средств в размере 30 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена подозреваемая в совершении противоправных действий 30-летняя местная жительница, работающая в должности заместителя управляющего магазина. Установлено, что злоумышленница, используя свое служебное положение, присвоила денежные средства, принадлежащие организации, и распорядилась ими по своему усмотрению», - говорится в сообщении.

По данному факту следственным управлением УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Подозреваемая дала подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.