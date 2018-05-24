РИАМО - 24 мая. Компания «Шульгино» построит животноводческую ферму в Волоколамском районе Подмосковья, соответствующее соглашение подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и представитель компании в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Основные направления компании - это создание полного цикла производства - от своих кормов, которые идеально чистые, до готовой продукции, которую можно и нужно назвать экологически чистой», - сказал представитель компании «Шульгино» Михаил Бахтиаров.

Соглашение предусматривает сотрудничество по повышению инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Московской области; укреплению инвестиционного климата и экономики региона. Также в соглашении говорится о создании новых рабочих мест; привлечении новых технологий; обеспечении роста налоговых поступлений в бюджетную систему Московской области; развитии сельского хозяйства на территории Подмосковья и укреплении продовольственной безопасности, а также развитии импортозамещения.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

На ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«У нас запланировано большое количество презентаций наших достижений, инноваций. Но самое главное - мы должны продолжить поиск по привлечению новых инвесторов, созданию современных, эффективных, высокопроизводительных рабочих мест. Это главная цель нашей работы на Питерском форуме», - сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В работе форума также принимает участие министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Он планирует активно работать на сессиях форума и провести ряд важных встреч с представителями федеральной и региональной власти, а также с отечественными сельхозпроизводителями. В частности, в программе Разина запланированы встречи с министрами сельского хозяйства ряда регионов России.