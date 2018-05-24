РИАМО - 24 мая. Компания «ЭкоНива-АПК» планирует расширять животноводческий комплекс в подмосковном Ступине, соответствующее соглашение подписали инвесторы и правительство Московской области в рамках Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИАМО.

Со стороны Московской области соглашение подписывал глава региона Андрей Воробьев.

«Мы собираемся строить два молочных комплекса, каждый по 2,8 тысячи голов. У нас основной профиль - производство молока, мы является самыми крупными в Европе, производим 1,2 тысячи тонн молока каждый день, если удастся, построим два комплекса в Московской области, то добавится 160 тонн в сутки», - сказал гендиректор компании Штефан Дюрр.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев сообщал, что «ЭкоНива» построит в Подмосковье молочный комплекс на 2,8 тысячи голов дойного стада. Проект планируется реализовать в 2018-2019 годах. Комплекс «Эконивы» разместится на площади около 16 тысяч гектаров в городском округе Ступино, завершается покупка земельных участков.

«ЭкоНива-АПК» - один из ведущих аграрных холдингов России. Сельхозпредприятия компании работают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Оренбургской и Тюменской областях на площади более 334 тысячи гектаров. В аграрном производстве занято около 6 тысяч сотрудников.

Приоритетным направлением является молочное производство. «ЭкоНива-АПК» является одним из крупнейших производителей молока в России и Европе. Ежедневно производится около 1,2 тысячи тонн молока. Также компания является одним из крупнейших производителей семян полевых культур в России.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.

На ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей.

«У нас запланировано большое количество презентаций наших достижений, инноваций. Но самое главное - мы должны продолжить поиск по привлечению новых инвесторов, созданию современных, эффективных, высокопроизводительных рабочих мест. Это главная цель нашей работы на Питерском форуме», - сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В работе форума также принимает участие министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Он планирует активно работать на сессиях форума и провести ряд важных встреч с представителями федеральной и региональной власти, а также с отечественными сельхозпроизводителями. В частности, в программе Разина запланированы встречи с министрами сельского хозяйства ряда регионов России.