РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мая. Женщины-предприниматели из Балашихи смогут пройти бесплатные курсы менеджмента, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В семинаре «Бизнес–прорыв» 23 мая в Балашихе приняли участие около 40 руководителей малых и средних предприятий. Семинар состоялся в рамках фестиваля бизнеса, который проводится в горокруге с 22 мая по 6 июня. На фестивале для предпринимателей проходит около 10 обучающих, спортивных и культурных мероприятий.

«Мы сейчас работам над тем, чтобы привлечь наших женщин-предпринимателей к обучению на бесплатных курсах в Международном институте менеджмента объединений предпринимателей торгово-промышленной палаты Российской федерации по программе «Lady007». Этот проект был представлен на семинаре «Бизнес-прорыв». Он вызвал интерес у участников», – сказал вице-президент торгово-промышленной палаты Балашихи Александр Уткин.

«Lady007» – трехмесячные образовательные курсы, участницам которых рассказывают, как выбрать направление бизнеса, вести бухгалтерию, о правовой основе предпринимательской деятельности, маркетинге и продажах, а также о том, как вести бизнес в социальных сетях.

На семинаре также выступил председатель коллегии медиаторов (посредников по проведению примирительных процедур – ред.) при Балашихинской торгово-промышленной палате Виктор Гапченко. Он рассказал о методах урегулирования споров в бизнесе.