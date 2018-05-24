РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мая. Два человека погибли в пожаре, который произошел в микрорайоне Белая Дача Котельников в четверг, сообщил «РИАМО в Люберцах» заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев.

В четверг в 11:14 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бесхозном гараже по адресу: Котельники, микрорайон Белая Дача, дом №9.

«По прибытию первого пожарного подразделения была проведена разведка, в ходе которой установлено, что происходит горение бесхозного гаража на площади 20 квадратных метров. В пожаре погибли два человека, предположительно без определенного места жительства. Их личность устанавливается», – сказал Катаев.

По его словам, в 11:32 пожар локализовали, в 11:38 – ликвидация открытого горения, в 11:51 – полная ликвидация пожара. В тушении пожара принимали участие шесть единиц спецтехники, 18 человек, в том числе от МЧС: три единицы техники, 11 человек.

На территории данного пустыря, где произошел пожар, власти Котельников планировали построить школу, но до сих пор проект был не реализован.