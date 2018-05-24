РИАМО - 24 мая. В Подмосковье и Москве 26 мая ожидается рекордно высокое атмосферное давление в 762 миллиметра ртутного столба, в целом на выходных в Московском регионе прогнозируется комфортная погода, сообщается на сайте «Метеоновости».

До этого 25 мая в Подмосковье и Москве начнется похолодание. Температура ночью составит около 10 градусов, днем будет плюс 17-19 градусов, что близко к норме, но эффективная температура окажется ниже фактической на 5-6 градусов из-за сильного ветра.

«В субботу центр антициклона окажется над Москвой. Атмосферное давление 26 мая ожидается рекордно высоким для этой даты мая: 762 миллиметра ртутного столба или 1016 гектопаскалей. А прежний рекорд для 26 мая отмечался в 1992 году: 759 миллиметров ртутного столба или 1012 гектопаскалей», — говорится в сообщении.

Ночью будет около плюс 7 градусов в Москве, в Подмосковье до плюс 3, но местами возможны заморозки. Днем будет 21-23 градуса в столице и 18-23 по области.

Тепло вернется в Московский регион 27 мая: заморозков ночью не ожидается, столбики термометров поднимутся до 8-13 градусов, днем будет 22-24 градуса, средняя температура снова будет превышать норму на пару градусов.

Как уточняется в сообщении, за 23 дня с начала месяца средняя температура оказалась выше нормы на 4 градуса, а самая высокая температура наблюдалась 2 мая: 27,9 градуса. Осадков в Москве выпало около нормы, а по области местами еще отмечается дефицит, который сохранится до конца месяца.