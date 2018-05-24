РИАМО - 24 мая. Ежемесячную выплату в размере 700 рублей получают свыше 58 тысяч пенсионеров, проживающих в Подмосковье, данная выплата назначается на 1 год и оформляется заново, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«На сегодняшний день 58 388 подмосковных пенсионеров получают дополнительную денежную компенсацию в размере 700 рублей в месяц», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Данная мера социальной поддержки установлена в Подмосковье с 2016 года.

«Ежемесячную компенсацию в размере 700 рублей могут оформить пожилые люди в возрасте от 70 лет и семьи из пенсионеров, если одному из них исполнилось 70 лет, а доход каждого не превышает два прожиточных минимума для пенсионеров (18 142 рублей – ред.)», – добавила Фаевская.

Выплата назначается на 1 год, далее ее можно заново оформить, представив справки о доходах в орган соцзащиты по месту жительства.