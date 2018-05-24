- Фото
- Как выпускники Московского региона празднуют последний звонок
Последний звонок в подмосковных школах прозвенел 24 мая для 102 тысяч учеников девятых и одиннадцатых классов.
На фото: последний звонок в Солнечногорске
Практически сразу после праздника школьников ждут выпускные экзамены.
На фото: последний звонок в Солнечногорске
С 23 по 25 мая в 1304 образовательных учреждениях на территории Московской области проводятся праздничные мероприятия, посвященные последнему звонку.
В эти дни в школах проводят торжественную линейку, после учебные заведения организовывают для выпускников празднование в кафе и ресторанах.
На фото: последний звонок в Егорьевске
На фото: последний звонок в Егорьевске
Именные яблони посадили выпускники Ступинской первой школы в день своего последнего звонка.
Самым активным днем стал 24 мая – в торжественных мероприятиях примут участие 973 школы.
На фото: последний звонок в Орехово-Зуеве
25 мая праздник отметят выпускники 312 школ.
На фото: последний звонок в Орехово-Зуеве
На фото: последний звонок в Орехово-Зуеве
На фото: последний звонок в школе №8 городского округа Мытищи
Подпишитесь на подборку важных новостей за неделю
Читайте «РИАМО»
в Яндекс.Новости×
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии