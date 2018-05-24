РИАМО - 24 мая. Председатель партии «Альянс зеленых» Александр Закондырин стал победителем предварительного голосования по выборам единого кандидата от экологов на выборы мэра Москвы, сообщила журналистам в четверг руководитель Московского фонда развития местного самоуправления Зоя Шаргатова.

«Наибольшее количество голосов набрал председатель партии «Альянс зеленых» Александр Закондырин при онлайн-голосовании - 12578 голосов, при офлайн-голосовании - 1296 голосов», - сказала Шаргатова.

Она уточнила, что в «зеленых праймериз» приняли участие более 37 тысяч человек в интернет-голосовании и около 3 тысяч человек в очном голосовании.

«Кандидатов было 19, в их числе 10 мужчин и 9 женщин, был соблюден принцип важного для зеленых гендерного равенства. Приняли участие 4 политических партии: ЛДПР, РЭП «Зеленые», «Альянс Зеленых», «Яблоко». В числе кандидатов: муниципальные депутаты Москвы, представители общественных организаций, экоактивисты», - сказала Шаргатова.

Она добавила, что в ходе проведения праймериз и непосредственно дебатов были озвучены десятки идей по улучшению экологии столицы.

В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева отметила, что «зеленые праймериз» по выборам единого кандидата от экологов на пост мэра Москвы прошли в столице с 9 апреля по 20 мая и состояли из двух этапов: интернет-голосования и «живого» голосования.

«Людям важна эта тематика, она актуальна, они готовы в этой тематике содействовать государству в развитии. Наличие кандидата от «зеленых» на выборах позволит провести экодискуссию», - сказала Дударева.

Она уточнила, что не менее половины москвичей обеспокоены состоянием окружающей среды, близостью рек, наличием свалок или чистотой воздуха и так далее. В зеленое движение входят все больше и больше человек.

«Надеемся, что тот порог, который необходим кандидату, чтобы зарегистрироваться - примерно 36 тысяч голосов или 0,5% - он наберет», - сказала Дударева.

Выборы столичного градоначальника пройдут в единый день голосования 9 сентября. Выдвижение кандидатов проходит после официального назначения выборов, которое произойдет в период с 31 мая по 10 июня.