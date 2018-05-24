РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. Свыше 1,1 тысяч рабочих мест для членов молодежных трудовых бригад создадут в Подольске летом 2018 года, они будут функционировать на базе муниципальных образовательных учреждений, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В летний период (2018 года – ред.) на базе общеобразовательных учреждений и учреждений по работе с молодежью будут сформированы временные трудовые бригады и лагеря труда и отдыха для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Всего будет создано 1 165 рабочих мест: 305 рабочих мест – на базе муниципальных учреждений по работе с молодежью, 860 рабочих мест – на базе муниципальных общеобразовательных учреждений», – говорится в сообщении.

Зарплату членам трудовых бригад будут начислять комитет по делам молодежи и комитет по образованию за счет средств бюджета округа, а также Подольский центр занятости населения за счет средств бюджета Московской области. Если в 2017 году уровень оплаты составлял 6,8 тысяч рублей, то в этом году он составит более 8,2 тысяч рублей.

Помимо этого, в июне 2018 года для 30 подростков будет работать летний лагерь труда и отдыха «Юность» на базе школы №17. Порядка 20 детей, состоящих на учете в банке данных неблагополучных семей, смогут посещать лагерь «Максимум» на базе школы №34.

«В течение всего летнего периода (2018 года – ред.) на базе муниципальных учреждений по работе с молодежью будут работать летние игровые площадки, на которых проведут свой досуг более 2000 детей и подростков, оставшихся летом в городе. На летних площадках дети будут свободно общаться, развивать свои способности, заниматься в различных кружках, секциях, участвовать в игровых программах, викторинах и массовых мероприятиях», – заключается в сообщении.