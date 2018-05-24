РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мая. В Балашихе с июня закроется на ремонт бассейн в спортивно-оздоровительном комплексе «Керамик», к сентябрю работы будут завершены, сообщил в четверг после выездного совещания начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации горокруга Андрей Никитин.

В четверг глава Балашихи Сергей Юров провел выездное совещание в спортивно-оздоровительном комплексе «Керамик» в Балашихе. Он осмотрел территорию объекта, футбольное поле, бассейн и залы, а также обсудил с руководством спорткомплекса планы по реконструкции. В прошлом году на стадионе построили площадку для воркаута, в текущем году планируется провести ремонт бассейна.

«В июне мы приступаем к ремонту бассейна «Керамик». Будем менять кровлю, теплообменник, приводить в порядок душевые. Также планируется приобретение инвентаря для занятий водным поло. У нас тренируются две команды, они показывают замечательные результаты. К сентябрю все работы будут завершены, и бассейн снова откроется для жителей», – сказал Никитин по итогам совещания.

Он добавил, что в 2019 году планируется провести реконструкцию футбольного поля на стадионе «Керамик», на эти цели из бюджета Подмосковья предполагается выделить 34,5 миллиона рублей. В 2020 году планируется заменить площадку для хоккея, на это заложено 9 миллионов рублей.

Стадион «Керамик» – один из старейших спортивных объектов в Балашихе, он включает футбольное поле с натуральным газоном, бассейн, хоккейную площадку. В спорткомплексе работают секции по 14 видам спорта, занимаются около 1 тысячи человек. Спорткомплекс предлагает множество занятий как на платной, так и на бесплатной основе, в том числе для инвалидов и пожилых людей.