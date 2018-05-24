РИАМО - 24 мая. Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин рассказал, что в ведомстве работают над проектом закона о преобразовании Фонда социального страхования, сообщает Газета.ru.

Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков предложили трансформировать Фонд соцстрахования в публично-правовую корпорацию.

«Пишем. Мы пытаемся написать законопроект», — ответил Топилин на вопрос о возможном преобразовании фонда.

Он добавил, что перед авторами законопроекта стоит сложная юридическая задача, поскольку речь идет об изменении правового статуса фонда.

«Задача заключается в том, чтобы усилить роль работодателей и профсоюзов в управлении этими фондами», — сказал Топилин.

Он также подчеркнул, что они (работодатели - ред.) должны договориться о тарифе.

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